Участники ПМЭФ-2019 высоко оценили эффективность работы Портала Бизнес-навигатора МСП

Участники прошедшей в рамках деловой программы ПМЭФ-2019 Презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации высоко оценили эффективность работы Портала Бизнес-навигатора МСП как инструмента развития и поддержки создаваемого с нуля и действующего бизнеса.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в своем выступлении в рамках презентации отметил, что на сегодняшний день на портале зарегистрировались более 1,3 млн субъектов МСП, при этом более 1 млн. из них воспользовались сервисами портала, а 483 тыс. компаний, по данным Федеральной налоговой службы, получили рост выручки и/или численности.

Глава Корпорации МСП рассказал о реализуемых мерах поддержки бизнеса, приоритетных направлениях и задачах. «Доступ к закупкам – это только 3,2 трлн рублей, которые уже сегодня ежегодно получает сегмент МСП от крупных компаний, но это и 362 тысячи позиций, а стартовали мы с 8,4 тыс. позиций, – подчеркнул А. Браверман. – Это устойчивое движение к развитию высокотехнологичного производства. Уже сейчас мы видим, что целевой показатель в 5,3 трлн рублей, установленный Президентом Российской Федерации, безусловно, достижим».

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева отметила, что реализуемые меры поддержки малого и среднего бизнеса, по проводимым опросам и по статистике, ощущаются предпринимателями. Так, особенно заметен рост по удовлетворенности мерами финансовой поддержки для МСП, доступности арендных площадей.

«Мы наблюдаем рост влияния цифровых информационных ресурсов для предпринимателей. В первую очередь, такое положительное влияние оказал Портал Бизнес-навигатора МСП – бесплатный ресурс с коробочными решениями, с возможностью действительно получить навигацию и выстроить маршрут для любого начинающего или уже работающего субъекта малого бизнеса, – подчеркнула она. – Кроме того, мы впервые ввели в качестве внерейтингового показателя объем закупок у малого и среднего бизнеса по 223 Федеральному закону. Есть рост, это подтверждается абсолютными цифрами по итогам 2018 года объем закупок у МСП превысил уже 3 трлн рублей».

Вместе с тем, по-прежнему актуальными для развития бизнеса, по мнению С. Чупшевой, остаются вопросы остаются к системе контроля и надзора. «Растет число проверок, в этом году на 10% по сравнению с прошлым годом. В среднем по стране контролеры приходят к предпринимателям больше 2 раз в год», – отметила она.

В целях решения данной проблемы Корпорация МСП, по поручению Президента Российской Федерации, совместно с Генеральной прокуратурой, Минэкономразвития, Минкомсвязи и с привлечением общественных деловых объединений предпринимателей работает над созданием механизма обратной связи для предпринимателей по проводящимся в их отношении проверкам.

«В настоящее время мы совместно занимается созданием так называемого «зеркального реестра», который будет стыковаться с «регуляторной гильотиной» и даст возможность еще более тесной обратной связи предпринимателей с властями», – отметил в ходе дискуссии глава Корпорации МСП Александр Браверман.