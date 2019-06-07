«Северному потоку — 2» грозит срыв сроков

Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что промедление Дании по «Северному потоку - 2» грозит срывом сроков, передает ТАСС.

По его словам, речь идет об отсрочке ввода проекта на 2020 годл.

«Есть совершенно очевидный риск того, что мы не получим разрешение от Дании вовремя», — заявил Коркоран.

Ранее председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по «Северному потоку-2»