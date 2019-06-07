Генпрокурор РФ подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что его ведомство действительно ведет расследование третьего дела ЮКОСа, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Третье дело ЮКОСа расследуется», — сообщил Чайка.

Российский генпрокурор не стал говорить о подробностях расследования.

Ранее телеканал НТВ выпустил документальный фильм, в котором сообщалось о начале нового расследования в отношении Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.