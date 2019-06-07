Что будет с экономикой РФ при цене на нефть в $50, рассказали в МЭР

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Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что снижение цен на нефть до $50 за баррель не вызовет серьезных проблем в российской экономике, передает РИА «Новости».

Глава Минэкономразвития отметил, что за последнее десятилетие зависимость экономики России от цен на нефть снизилась, и в случае полномасштабной торговой войны между США и Китаем влияние на Россию будет не таким серьезным. Однако министр признал, что это затронет весь мир, в том числе Россию, мировая торговля резко сократится, и темпы роста мирового ВВП замедлятся.

«Если это (снижение цен на нефть. — «Газета.Ru») будет ближе к 30 долларам за баррель, то, конечно, уже будет вызывать рост напряженности на финансовом рынке. Но 50 долларов за баррель абсолютно не вызовет каких-то серьезных проблем», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что Россия готова к снижению нефтяных котировок.

Ранее Орешкин рассказал о рисках для курса рубля на 2019 год.