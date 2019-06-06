Сколько резервов понадобится в случае затяжного кризиса, рассказали в Минфине

России в случае затяжного экономического кризиса потребуются резервы в 10-12% ВВП, чтобы справиться с вызовами, заявил замминистра финансов Владимир Колычев , сообщает РИА «Новости».

По его словам, этих резервов хватит, чтобы справиться со всеми обязательствами, если мировые цены на нефть упадут до $25-30 на несколько лет, согласно стресс-оценкам.

Он отметил при этом, что «такого сверхстрессового сценария» не слышал ни у одного эксперта.

Ранее в Киеве заявили об угрозе трех кризисов в энергетике.