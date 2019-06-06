На ПМЭФ-2019 МСП Банк подписал дорожную карту по финансированию завода для поставщика PepsiCo

На полях Петербургского международного экономического форума между МСП Банком и обществом с ограниченной ответственностью «ИСТАГРО ДОН» (Липецкая область, Данковский район) была подписана дорожная карта по оказанию мер финансовой поддержки.

Свои подписи под документом поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и генеральный директор «ИСТАГРО ДОН» Олег Зайцев. В подписании приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вице-президент PepsiCo Андрей Глушков и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. Объем финансовой поддержки составляет 1 млрд рублей.

Деньги пойдут на строительство завода по переработке топинамбура и закупку экзотического для России сырья. В свою очередь заёмщик будет поставлять свою продукцию в компанию PepsiCo. Бизнес планирует вернуть кредит в течение семи лет. Как отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, «мы рассчитываем, что проект будет находиться под постоянным контролем со стороны руководства Липецкой области».