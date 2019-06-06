В ФАС высказались о продлении соглашения с нефтяниками по бензину

ФАС традиционно выступает за то, чтобы не продлевать сроки действия соглашения правительства с нефтяниками по сдерживанию цен на бензин. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

«Мы считаем, что рынки смогут балансировать», — сказал он.

Он также отметил, что есть инициатива «по уточнению пороговых значений ликвидности рынков (обязательных для нефтяников долей поставок на биржу – прим. «Газета.Ru») с 10% до 15% по бензину и с 5% до 7,5% по дизельному топливу». В правительстве принято решение окончательно определиться по этому вопросу в конце июня, добавил чиновник.

Читайте полное интервью с замглавы ФАС Анатолием Голомолзиным о ценах на топливо и сотовую связь.