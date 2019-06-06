В ФАС рассказал, что будет с ценами на бензин

В России нет предпосылок для скачка цен на бензин и дизельное топливо. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«С начала этого года был некоторый рост цен на бензин, обусловленный ростом НДС. Затем ситуация стабилизировалась. В мае опять наблюдался рост, обусловлен сезонным фактором. В этом смысле ситуация традиционная», — уточнил он.

По его словам, топливо производится в достаточном объеме, а запасы по бензину находятся примерно на уровне прошлого года.

«По дизельному топливу – выше, чем в прошлом году. В этом смысле, таких предпосылок, которые бы создавали условия для роста, нет», — заверил он.

Ранее Росстат отчитался о росте цен на бензин в апреле.