В ФАС высказались по поводу роста цен на связь из-за отмены роуминга

Отмена национального роуминга не должна привести к резкому росту цен на услуги сотовой связи и повышению тарифов у операторов, заявил в интервью «Газете.Ru» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«Когда существуют такие заградительные тарифы и потребителям приходят шоковые счета, они не готовы поддерживать договорные отношения с операторами и пользоваться роумингом при поездке по стране», — отметил он.

По его словам, любой гражданин, перемещаясь по территории нашей страны, уже не испытывает неудобств, потому что он понимает, что условия получения услуг у него будут близки к тем, которые он получает в домашнем регионе.

«Соответственно, начинается значительно большее потребление услуг», — добавил Голомолзин.

По оценке ФАС после отмены роуминга трафик вырос соразмерно с тем, насколько снизились тарифы, доходы у операторов связи выросли.

«Если раньше только каждый четвертый мог пользоваться роумингом, то сейчас практически 100% пользуются услугами связи в роуминге при поездках по стране. Нет оснований для компенсации выпадающих доходов, поскольку операторы связи от снижения тарифов в роуминге выиграли не меньше, чем потребители», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга.