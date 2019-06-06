DW: под боком у РФ набирает обороты недружественная Инициатива трех морей

Несмотря на первоначальный скепсис, Германия поддержала Инициативу трех морей на востоке Европы. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в Любляну на встречу членов неформального объединения, поскольку регион становится геостратегическим пунктом, имеющим большое значение для крупных держав. Об этом пишет Die Deutsche Welle.

Инициатива трех морей получила свое название из-за Балтийского, Адриатического и Черного морей. В 2015 году Польша и Хорватия положили начало существованию этого неформального объединения из 12 стран-членов Евросоюза (ЕС), куда вошли территории от Эстонии на севере до Хорватии на юге, а также Румынии и Болгарии на востоке. Что еще объединяет участников — они все являются членами ЕС и, за исключением Австрии, вошли в состав организации не раньше 2004 года.

Цели Инициативы прежде всего связаны с сотрудничеством в таких сферах, как инфраструктура, энергетика и безопасность. Члены объединения не только чувствуют угрозу со стороны России, но и хотят стать более независимыми от ее энергоресурсов. Кроме того, они считают, что в рамках ЕС к их интересам слишком мало прислушиваются. Довольно маленький политический вес этих стран отчасти объясняется экономическими причинами: хотя они занимают почти четверть территории ЕС и на их территории проживает около четверти населения Евросоюза, на их долю приходится только 10% ВНП. Вместе же им удастся добиться в Брюсселе большего.

Сначала в Берлине не заинтересовались Инициативой. Правительство ФРГ боялось дальнейшего раскола ЕС. Также разногласия между членами объединения и Германией возникли из-за «Северного потока — 2», по которому в ФРГ по Балтийском морю будет поступать еще больше русского газа. Во второй встрече членов Инициативы летом 2017 года в Варшаве принимал участие президент США Дональд Трамп, который не поддержал немецкую позицию по поставкам природного газа. Он утверждал, что Берлин становится слишком зависимым от России. Постепенно в Берлине увидели, что в регион все больше инвестирует Китай, да и Россия преследует в нем свои стратегические интересы. В настоящее время Германия заинтересована в Инициативе так же, как Евросоюз, на встречу в этой году отправится федеральный президент Германии Штайнмайер и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.