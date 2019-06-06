В Госдуме оценили идею продуктов в кредит

В Госдуме оценили идею покупки продуктов питания в крелит, сообщает «Говорит Москва».

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в заявил об опасении попадания людей в коллекторскую кабалу.

По его словам, взяв в кредит на продукты, люди могут попасть в ситуацию, когда за ими будут заниматься коллекторы и за колбасу и хлеб придется продавать квартиру.

Ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов начнет продавать продукты в кредит.