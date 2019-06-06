На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газа
Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, Украина к данном моменту импортировала на 20% больше газа по сравнению с предыдущим годом.
Он добавил, что, если продолжить в том же духе, то к началу отопительного сезон страна сможет выйти на 20 млрд кубометров.
Однако, подчеркнул Кобелев, дальнейшей закупке газа может помешать дефицит средств у «Нафтогаза».
«Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», — заключил Коболев.