ФСК ЕЭС и СИБУР намерены подключить Амурский ГПХ к Единой национальной электросети

ФСК ЕЭС и СИБУР заключили соглашение о намерениях, предусматривающее развитие энергетической инфраструктуры Амурского газохимического комплекса и Тобольской ТЭЦ. Соответствующий документ в ходе Петербургского международного экономического форума подписали председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и председатель правления СИБУРа Дмитрий Кононов.

Стороны рассмотрят возможность присоединения Амурского ГХК к Единой национальной электрической сети под управлением ФСК ЕЭС, а также создания новой и реконструкции существующей энергетической инфраструктуры предприятий СИБУР в Тобольске. Кроме того, предполагается рассмотреть перспективы взаимодействия при строительстве электросетевых объектов, создании информационно-технологических систем и систем связи и др.

СИБУР – крупный потребитель услуг ФСК ЕЭС, напомнил Муров.

«В последние годы проведена большая работа по обеспечению надежного и эффективного электроснабжения предприятий холдинга. Знаковым событием стал ввод первой в стране подстанции сверхвысокого класса напряжения «Тобол», где комплексно внедрены цифровые решения. Мы рады возможности вместе реализовывать проекты, которые меняют облик экономики и развивают наши регионы», - отметил топ-менеджер.

По словам Конова, ФСК ЕЭС и СИБУР сотрудничали при строительстве объектов электроснабжения крупнейшего в стране нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области. Ключевой элемент энергоинфраструктуры этого комплекса – подстанция 500 кВ «Тобол» стоимостью 5,3 млрд рублей.

«В будущем наше партнерство гарантирует обеспечение надежным энергоснабжением проекта строительства Амурского ГХК в случае принятия решения о его реализации, а также позволит эффективно развивать мощности Тобольской ТЭЦ», - отметил Конов.

Согласно планам СИБУРа, мощность Амурского ГХК составит 1,5 млн тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен востребованных на российском и мировом рынке марок.