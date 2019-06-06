В новом V-образном самолете пассажиров посадят в крылья

Опубликован проект по созданию V-образного самолета, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях. Об этом сообщает CNN.

Модель самолета Flying-V разработана с целью улучшить качество авиаперевозок. Проект принадлежит немцу Юстису Бенаду. Разработку самолета поддержал Делфтский университет технологий в Нидердландах.

Flying-V должен быть на 20% топливоэкономным, чем Airbus A350-900 и на 2% легче аналогичных моделей, однако будет вмещать в себя такое же количество пассажиров и груза.

Тестовый полет макета планируют провести в сентябре этого года. В полную эксплуатацию воздушное судно введут не раньше 2040-2050 года.