Кудрин призвал сделать Росстат независимым

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Росстат должен выйти из подчинения Минэкономразвития и стать независимым. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Кудрин признался, что раньше спокойнее реагировал на Росстат, однако понял, что его нужно выводить из-под Минэкономразвития.

«Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику», — отметил Кудрин.

Ранее сообщалось, что Кудрин назвал шоком арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.