Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

В проекте сказано, что за неуплату налогов должника будут считать практически преступником и он будет таковым до того момента, пока полностью все не погасит.

Как пишет здание, это означает — в России отменят срок давности и будут преследовать россиян, которые задолжали финансовые средства. При этом им придется платить не только налог, но и пеню в размере налога, а также штраф.

Планируется, что этот проект обсудят 6 июня в суде.

Ранее сообщалось, что алиментщику не удалось спрятаться от приставов в могиле.