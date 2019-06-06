США обсуждают возможность замены санкций другими мерами

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал, что в США идет обсуждение возможности замены санкций другими мерами. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Уже встает вопрос и в самих Соединенных Штатах — а чего мы добились этими санкциями? Может быть нужно попробовать какой-то другой подход? С точки зрения бизнеса, было бы лучше что угодно, но не санкции», — заявил Родзянко.

По его мнению, вместо санкций нужно вести активнее переговоры. При этом Родзянко назвал механизм в Евросоюзе более гибким, чем у США.

«В отличие от Соединенных Штатов, европейский механизм снятия санкций куда более гибкий. Там каждые 6 месяцев, если санкции не «обновлены», то они «исчезают». Поэтому в Европе снятие санкций — вопрос вполне реалистичный», — рассказал Родзянко.

Полное интервью с президентом Американской торговой палаты в России Алексисом Родзянко можно прочитать на «Газете.Ru».