Зеленский призвал ЕС усилить санкции против РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/12391573/RTX6XPXT-pic905-895x505-48115.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить санкции Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он сказал на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.

По его словам, усиление санкционных мер позволит «вернуть мир».

Он также добавил, что обсудил с Туском ситуацию вокруг задержанных за незаконное пересечение границы РФ украинских моряков.

Зеленский подчеркнул, что Украина и ЕС будут бороться за их освобождение.

Ранее сообщалось, что ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.