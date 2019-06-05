Зеленский призвал ЕС усилить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить санкции Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом он сказал на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.
По его словам, усиление санкционных мер позволит «вернуть мир».
Он также добавил, что обсудил с Туском ситуацию вокруг задержанных за незаконное пересечение границы РФ украинских моряков.
Зеленский подчеркнул, что Украина и ЕС будут бороться за их освобождение.
Ранее сообщалось, что ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.