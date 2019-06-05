На ПМЭФ-2019 обсудили развитие малого бизнеса в небольших городах

В России насчитывается 1112 городов, из которых большую часть составляют малые и средние. Как сделать их комфортными для жизни, работы и отдыха, предотвратить отток населения, стимулировать предпринимательскую деятельность, в нулевой день ПМЭФ-2019 обсудили участники сессии «Малый бизнес в городской экономике». Мероприятие было организовано Корпорацией МСП.

По словам главы корпорации Александра Бравермана, для развития малого бизнеса и в целом городов важным шагом является объединение мер господдержки, о которой в том числе информирует портал бизнес-навигатора МСП.

«Более 3,8 млн предпринимателей заходили на Портал Бизнес-навигатора МСП, 1,8 млн зарегистрировались. Использование сервисов портала привело к конкретным результатам. По данным ФНС, 482 тысячи субъектов МСП предпринимателей, воспользовавшихся порталом, показали за два года рост выручки и/или численности. Мы рассчитываем на резкий скачкообразный рост численности занятых в секторе МСП», — сказал Браверман.

В настоящее время портал ждет модернизация – там будет отображен реестр проверок, который ведет Генпрокуратура. Число самих проверок в рамках «регуляторной гильотины» должно быть сокращено. Кроме того, ресурс будет объединен с государственной информационной системой промышленности, поэтому он пополнится новыми сервисами в сфере различных отраслей промышленности.

Топ-менеджер напомнил, что президентом поставлена задача дополнительно создать 5,8 млн рабочих мест.