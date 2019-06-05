Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом
Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, почему пассажиры аэропорта не могут быстро получить багаж. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, задержки с выдачей багажа связаны с тем, что в Шереметьево меняли технологический процесс в обслуживании и обработке багажа.
«Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился», — объяснил Василенко.
Также он опроверг данные о том, что в Шереметьево дефицит грузчиков.
Стоит отметить, что до этого в пресс-службе аэропорта объяснили задержки «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон».
Ранее сообщалось, что прокуратуру заинтересовал сбой в выдаче багажа в Шереметьево.