Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, почему пассажиры аэропорта не могут быстро получить багаж. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, задержки с выдачей багажа связаны с тем, что в Шереметьево меняли технологический процесс в обслуживании и обработке багажа.

«Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился», — объяснил Василенко.

Также он опроверг данные о том, что в Шереметьево дефицит грузчиков.

Стоит отметить, что до этого в пресс-службе аэропорта объяснили задержки «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон».

Ранее сообщалось, что прокуратуру заинтересовал сбой в выдаче багажа в Шереметьево.