Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинский кабмин также начнет проверку относительно формирования компанией цен на газ.

Он добавил, что «Нафтогаз» установил цены, которые являются выше рыночных на июнь месяц. По этой причине кабмин разработал документ, который не позволит компании в дальнейшем злоупотреблять ценами на газ.

«Ненасытные… Мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю», — пояснил Гройсман.

Он заключил, что цена на газ должна быть в районе 7,7-8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Ранее Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру.