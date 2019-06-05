«Галс-Девелопмент» продаст отель «Пекин» на электронных торгах

«Галс-Девелопмент Группа ВТБ» выставила четырехзвездочную гостиницу «Пекин» на электронные торги.

«Гостиница «Пекин» – знаковый городской комплекс, обладающий большим инвестиционным потенциалом. Мы наблюдаем интерес к объекту со стороны российских и зарубежных покупателей, поэтому считаем целесообразным выставить отель на открытые электронные торги. Реализация многофункциональных комплексов и крупных объектов коммерческой недвижимости в нашем проектном портфеле по-прежнему является стратегической задачей компании», – рассказал президент «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов.

Стартовая цена объекта составляет 5,671 млрд руб. с «шагом» аукциона в 15 млн руб.

«Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных акции ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин» в количестве 353 210 (триста пятьдесят три тысячи двести десять) штук, составляющих 100% общего количества акций», — сообщает компания.

Собственник подчеркивает, что выставляемый на торги объект не имеет долгов или других финансовых обременений.

Открытый аукцион пройдет на Единой электронной торговой площадке. Заявки будут приниматься в течение 90 дней – по 29 августа текущего года. Сам аукцион запланирован на 2 августа.

Отель «Пекин» построен в 1939-1953 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина и является памятником архитектуры сталинского классицизма. Номерной фонд составляет 150 номеров. В отеле также расположены три ресторана, конференц-зал, панорамный бар, SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины.