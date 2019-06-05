США предложили «сдать» Северную Корею за $5 млн

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Соединенные Штаты предложили награду в размере до $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций. Об этом сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США (RFJ).

Как отмечается, американские власти готовы платить за данные об отмывании денег в Северной Корее, а также о киберпреступности и распространении там оружия массового поражения.

Уточняется, что госдеп также намерен получить информацию о торговле КНДР нефтепродуктами и о бизнесменах, которые занимаются запрещенной торговлей с Северной Кореей.

Кроме того, на сайте подчеркнули, что денежную сумму могут получить и те, кто предоставит данные о людях, которые работают на северокорейское правительство и получили доступ к информации, взломав компьютер.

Ранее была названа мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы.