Зеленский собрался противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сопротивляться и противостоять возведению газопровода Северный поток-2». Об этом он сказал во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой, сообщают украинские СМИ.

Зеленский отметил, что украинская сторона должна объединиться с Польшей и вместе проводить работу в области энергетической безопасности Европы.

Однако «Северный поток-2» не позволит сохранить роль украинской газотранспортной системы (ГТС) в Европе, поэтому необходимо противостоять его строительству.

«Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины.