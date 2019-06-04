Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году.
Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора.
При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
Ранее СМИ сообщили, что Венесуэла распродает свое золото.