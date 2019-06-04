Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/10199555/2016-09-02T131657Z_1118068986_S1AETYZJCJAA_RTRMADP_3_DEUTSCHE-BANK-RESTRUCTURING-pic905-895x505-10478.jpg">

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году.

Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора.

При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.

Ранее СМИ сообщили, что Венесуэла распродает свое золото.