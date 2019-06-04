«Транснефть» ответила «Роснефти» по ущербу от загрязнения нефти в «Дружбе»

«Транснефть» перераспределяет объемы экспортной нефти из-за ограничений транспортировки сырья по трубопроводу «Дружба» в направлении морских терминалов, говорится в сообщении нефтетранспортной компании.

Согласно оценке «Транснефти», снижение поставок нефти по трубопроводу компенсируется поставками морским путем.

«В связи ограничениями транспортировки по МН «Дружба» «Транснефть» перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. На июнь 2019 года, графиком отгрузки в портах для компании «Роснефть» предусмотрено в Новороссийске к плановым 880 тыс. тонн дополнительно 130 тыс. тонн; в Приморске – к плановым 1,5 млн тонн еще 370 тыс. тонн; в порту Усть-Луга – к 1 млн тонн еще 300 тыс. тонн и в Козьмино – 1 млн тонн добавка в 75 тыс. тонн. Трубная российская нефть замещается на ту же российскую, только доставляемую морским путем», — говорится в сообщении, текст которого приводит RNS.

В «Транснефти» добавили, что на сегодняшний день восстановлены поставки по «Дружбе» в Венгрию, Словакию и Чехию, с 4 мая нефть поступает белорусские НПЗ. Поставки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии возобновятся не позднее 10 июня 2019 года.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» доверяет «Транснефти» в вопросе урегулирования убытков из-за загрязненной нефти трубопровода «Дружба». При этом он отметил, что инцидент с «Дружбой» негативно влияет не только на «Роснефть», но и на стабильные поставки сырья в Западную Европу.

«Этот инцидент негативно влияет не только на «Роснефть», но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Кроме того, что зараженными оказались достаточно большие объемы нефти, это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы за счет использования других маршрутов. В Польше сейчас таким маршрутом является поставка через порт Гданьска и на внутреннюю переработку. Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод Адрия. Конечно, это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности и имиджу страны», — сказал Сечин.

По его словам, самое главное сейчас — добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной нефти.

«Насколько нам известно, Министерство энергетики и «Транснефть» ведут переговоры по этому вопросу с западными партнерами, с Польшей прежде всего. С белорусской стороной, как нам известно, уже достигнута договоренность о взаимодействии. Будем рассчитывать, что эта работа будет проведена максимально динамично, активно. Повторяю, на этом этапе самое главное восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе. Конечно из этого надо сделать выводы, и такой наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможности повторения такой ситуации. «Транснефть» заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет», — добавил Сечин.

19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту. В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Белоруссия и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, по которому были задержаны и арестованы четверо подозреваемых: гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Ещё двое фигурантов уголовного дела — Роман Ружечко и Роман Трушев — объявлены в розыск и арестованы заочно.

15 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что экспорт кондиционной нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме будет восстановлен в конце мая — начале июня.