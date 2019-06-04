Новый вид алиментов придумали в России

В России придумали новый вид алиментов, законопроект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, разведенных родителей хотят обязать дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Как отмечается, дополнительные выплаты хотят возложить на тех жителей России, чьи дети живут отдельно и нуждаются в жилье.

Уточняется, что для начала ребенка надо признать нуждающимся в жилплощади, и только после этого будут назначены выплаты. Кроме того, сам алиментщик должен быть признан трудоспособным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о праве на алименты лиц предпенсионного возраста.