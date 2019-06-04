Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+

России необходимо тщательно взвесить необходимость участия в переговорах о дальнейшем продлении сделки ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи нефти для балансировки цен, считают в компании «Роснефть». Об этом в ходе годового общего собрания акционеров заявил глава компании Игорь Сечин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Топ-менеджер напомнил, что в настоящее время в США в стадии разработки находятся 49 проектов по добыче сланцевой нефти.

«Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать добычу нам, если эта добыча будет тут же восполнена американскими компаниями?» — привел он первое обстоятельство, влияющее на рынок нефти.

«По мнению американских аналитиков, будет требоваться сокращение добычи со стороны ОПЕК+ до 3 млн баррелей с тем, чтобы выйти на уровень цены в 70 долларов, сокращение до 2 млн баррелей – это приведет к цене в 60 долларов», — сказал Сечин.

Второе – необходимость для Саудовской Аравии искусственно повышать цены на нефть для балансировке бюджета, расходы которого сверстаны исходя из цен на нефть в размере 85 долларов за баррель.

«Я думаю, это будет двигать Саудовскую Аравию в сторону продления соглашений», — привел пример Сечин.

Глава «Роснефти» выразил надежду, что Министерство энергетики России будет принимать эти обстоятельства во внимание при рассмотрении возможных предложений по участию России в продлении сделки ОПЕК+.

«Конечно, нам надо защищать свою долю рынка, особенно когда мы сейчас столкнулись с технологическими проблемами «Транснефти» и уже недопоставляем нефть на рынок. Встает вопрос о защите нашей отрасли в этой конкуренции», — добавил Сечин.

В то же время сама компания не планирует откладывать запуск новых проектов, но намерена вести работу с правительством по компенсации возможных потерь, если они будут.

Сделка ОПЕК+ начала действовать с 1 января 2017 года. На первое полугодие 2019 года сокращение добычи согласовано на уровне 1,2 млн баррелей в сутки от октября 2018 года.