Белоруссия пытается договориться с РФ о перспективных направлениях интеграции

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна ведет с российской стороной диалог по вопросам интеграции, которые могли бы дать «дополнительные дивиденды» для развития двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, Белоруссия и Россия пытаются договориться о более эффективной совместной работе.

«Относительно того, ... какие направления нашей интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших стран», — отметил Макей.

Однако он не уточнил детали переговоров стран.

Ранее сообщалось, что новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск.