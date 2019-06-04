Белоруссия пытается договориться с РФ о перспективных направлениях интеграции
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна ведет с российской стороной диалог по вопросам интеграции, которые могли бы дать «дополнительные дивиденды» для развития двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, Белоруссия и Россия пытаются договориться о более эффективной совместной работе.
«Относительно того, ... какие направления нашей интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших стран», — отметил Макей.
Однако он не уточнил детали переговоров стран.
Ранее сообщалось, что новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск.