Глава минобороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин готов к торговой войне с США, но при этом рассчитывает на переговоры между двумя странами, передает ТАСС.

Он отметил, что взаимная конфронтация наносит вред и Киатю, и США, а отношения между двумя странами растут, несмотря на все взлеты и падения.

«Если Соединенные Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы», — предупредил Вэй Фэнхэ.

Министр добавил, что в Пекине надеются на сотрудничество с США по принципу «взаимной выгоды и неконфронтации».

Ранее Китай обвинил США в экономическом терроризме.