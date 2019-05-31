Российские пенсионеры могут рассчитывать только на 200 рублей в день

Российские пенсионеры с учетом обязательных расходов могут тратить на себя не более 200 рублей в день, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Она отметила, что средний размер пенсии, составляющий чуть более 14 тысяч рублей, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни.

Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день.

Ранее были названы самые востребованные вакансии для пенсионеров.