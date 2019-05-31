Подсчитан лимит ежедневных трат пенсионеров России

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Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова рассказала, сколько пенсионер может потратить в день. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, средний размер пенсии составляет 14 тысяч рублей. При этом часть пенсии пожилые люди вынуждены тратить на жилье и лекарства, в связи с чем могут потратить на себя в день порядка 200 рублей.

Она добавила, что такой размер пенсии не может обеспечить нормальный уровень жизни для пенсионеров.

Она также отметила, что государственная программа поддержки пожилых людей входит в список основных программ нацпроекта «Демография».

Аудитор заключила, что повышение пенсионного возраста несколько улучшило ситуацию, но не радикальным образом.

Ранее были названы самые востребованные вакансии для пенсионеров.