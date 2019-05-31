Рынки США рухнули после заявления Трампа о пошлинах на товары из Мексики
Торги на фондовых рынках Соединенных Штатов закрылись падением основных индексов после заявления американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Мексики. Об этом сообщает ABC News.
До этого стало известно, что Трамп вводит тарифы в размере 5% на все мексиканские товары, начиная с 10 июня. Тарифы сохранятся и будут увеличиваться постепенно вплоть до 25%, пока Мексика не разберется с потоком мигрантов.
Согласно последним данным, индекс Dow Jones упал на 1,13%, до 24,901 пунктов. Помимо этого, индекс Nasdaq снизился до 1%, а S&P потерял 1,2%.
Ранее суд запретил Трампу строить стену с Мексикой за счет бюджета США.