Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

По данным нью-Йоркской Chainalysis Inc, только 1,3% финансовых транзакций в первый квартал 2019 года приходится на биткоин.

«Экономическая активность биткоинов продолжает доминировать в сфере биржевой торговли», — отметил Ким Грауэр, старший экономист Chainalysis.

Агентство отмечает, что биткоин нуждается в «шумихе», чтобы стать популярным и считаться жизнеспособной цифровой альтернативой деньгам. Однако среди обладателей криптовалюты распространилось мнение, что лучше копить биткоины, нежели тратить.

Ранее сообщалось, что курс биткоина взлетел.