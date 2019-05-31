Минтруд отреагировал на данные о сокращении новогодних каникул

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Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены до восьми дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минтруде пояснили, что количество нерабочих праздничных дней установлено российским Трудовым кодексом, в то время как постановление правительства ежегодно утверждает переносы праздничных дней.

«Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется», — пояснили в министерстве.

Ранее «Российская газета» сообщила, что новогодние каникулы в 2020 году могут укоротить до восьми дней.

В 2019 году продолжительность новогодних каникул составила десять дней.