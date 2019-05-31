Официальный курс евро взлетел на 42 копейки

Официальный курс европейской валюты на выходные и понедельник, 3 июня, вырос на 42 коп. и составил 72,8436 руб. Об этом говорится на официальном сайте Банка России.

По данным регулятора, курс доллара увеличился на 32,51 коп. — до 65,3834 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная на основе официальных курсов, выросла по сравнению с показателем на 31 мая на 36,81 коп. — до 68,7405 руб.

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Ранее сообщалось, что рубль снижался к доллару и евро на открытии торгов.