Голикова прояснила ситуацию с новогодними каникулами в 2020 году

Российский вице-премьер Татьяна Голикова разъяснила ситуацию с новогодними каникулами в 2020 году, которые якобы хотели сократить, передает РИА «Новости».

Голикова подтвердила, что в 2020 году россияне буду отдыхать в январе всего 8 дней.

«Предлагается перенести... выходные дни с субботы 4 января на понедельник 4 мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая», — подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер рассказала об предстоящих в следующим году выходных. По ее словам, россияне отдохнуть с 1 по 8 января, потом с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. После этого выходные будут 12 — 14 июня и 4 ноября.

Ранее сообщалось, что сокращение новогодних каникул в России прокомментировала психолог.

«Российская газета» сообщила, что в проекте постановления правительства о переносе праздничных дней на 2020 год предусмотрены новогодние каникулы продолжительностью восемь дней. При этом в 2019 году россияне на Новый год отдыхали десять дней.

Проект постановления будет рассмотрен сегодня, 31 мая.