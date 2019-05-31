Сокращение новогодних каникул в России прокомментировала психолог

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Психолог Анна Карташова заявила, что сокращение каникул на два дня в 2020 году недостаточно значительное, чтобы оказать влияние на качество жизни россиян, передает iz.ru.

По ее мнению, возможное сокращение каникул не скажется на восприятии россиянами зимы и их работоспособности.

Она добавила, что не все россияне рады долгим каникулам, потому что для некоторых отсутствие работы в новогодние праздники является стрессом.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в проекте постановления правительства о переносе праздничных дней на 2020 год предусмотрены новогодние каникулы продолжительностью восемь дней. При этом в 2019 году россияне на Новый год отдыхали десять дней.

Проект постановления будет рассмотрен сегодня, 31 мая.