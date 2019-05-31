ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк

Банк России (ЦБ) отозвал лицензию у кемеровского Кемсоцинбанка, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации отозвана с 31 мая согласно приказу №ОД-1224.

Причины отзыва лицензии не уточняются.

В конце апреля ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка.