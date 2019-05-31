Украина решила обложить санкциями археологов Крыма

<img src="">

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины начало процесс введения санкций в отношении российских научных и музейных учреждений, которые курируют раскопки в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что речь идет о санкциях в отношении 28 юридических лиц. Их полный список не приводится, однако на сайте отмечается, что к раскопкам на полуострове причастны «ведущие» научные и музейные учреждения России.

Украинские власти считают, что российская сторона с 2014 года ведет «незаконные» раскопки в Крыму.

В конце прошлого года стало известно, что Киев решил ввести санкции в отношении физических лиц, причастных к раскопкам в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.