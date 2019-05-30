«Роснефть» расширила географию продажи «Евро-6» в центральном регионе

АЗС «Роснефти» в Рязанской области начали продавать бензин с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «Евро 6», сообщает компания. «Евро 6» содержит значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует уменьшению токсичности выхлопных газов. «Применение бензинов «Евро 6» позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах на 12,5 % и количество отложений в камере сгорания двигателя - на 12,7%», — указывает компания.

В ближайшее время он поступит в продажу в Тульской и Калужской областях, а география точек продаж «Евро-6» в этих регионах расширится до 113. Выпускать бензин «Евро-6» начала «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК).

«Роснефть» планомерно расширяет выпуск и географию реализации топлива «Евро 6». В апреле 2018 года пилотный проект по выпуску и продаже бензина «Евро 6» стартовал в Башкирии, в сентябре – в Краснодарском крае. Новое топливо производится на нефтеперерабатывающих заводах компании - «Башнефть-Новойл» и «Саратовском НПЗ». «Евро 6» пользуется высоким спросом у потребителей, — говорится в сообщении.

В рамках стратегии «Роснефть-2022» компания модернизирует оборудование на НПЗ под производство более высококачественных топлив. Так, на РНПК в этом году завершена модернизация установки каталитического риформинга.