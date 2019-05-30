Из-за России подорожает бензин, предупредили на Украине

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил жителей страны, что из-за ограничений на поставки нефти из России могут вырасти цены на бензин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В АМКУ подчеркнули, что на Украину около 80% нефтепродуктов поступает из России и Белоруссии. Это, добавили в ведомстве, определяет «ресурсное наполнение» рынка топлива, а также навязывает стране «ценовую ситуацию» в этой области.

В апреле российский премьер Дмитрий Медведев проинформировал о решении правительства запретить поставки отечественных нефтепродуктов на Украину.