Почта Банк нарастил квартальную прибыль более чем в 2 раза

Чистая прибыль Почта Банка в I квартале в годовом выражении выросла более чем в два раза – до 846 млн руб. против 385 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности финансовой организации по МСФО.

Чистый операционный доход увеличился на 31% до 10,7 млрд руб., чистый комиссионный доход – на 33% до 6,6 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года вырос на 7% до 327 млрд руб., портфель кредитов наличными – на 7% до 271 млрд руб. Клиентская база увеличилась до 10,8 млн клиентов.

«Портфель клиентских пассивов вырос с начала года на 7% и составил 336 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2019 года – 315 млрд рублей). Объем срочных вкладов увеличился на 5% до 238 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2019 года – 226 млрд рублей). Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились на 10% и составили 98 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2019 года 89 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

На конец квартала активы составили 394 млрд руб. против 360 млрд руб. на начало года. Сеть по итогам квартала составила более 18 тыс. точек присутствия в примерно 7 800 населенных пунктов.

В прошлом году Почта Банк завершил формирование основной сети обслуживания и в этом году перешел к интенсивной модели продаж, говорит президент организации Дмитрий Руденко. «При этом мы продолжаем демонстрировать стабильно растущие финансовые результаты. Так, в первом квартале 2019 года Почта Банк показал двукратный рост прибыли, обусловленный расширением клиентской базы и объемов продаж различных продуктов, а также эффективной политикой управления рисками. Одновременно с этим мы наблюдаем стремительное развитие дистанционных каналов: по итогам 1 квартала объем платежей и переводов в мобильном и интернет-банке вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Мы намерены и дальше активно развивать диджитал-направление, предоставляя нашим клиентам в разных уголках страны удобный сервис и инновационные технологии», – указал Руденко.

Почта Банк создан в 2016 году «Почтой России» и ВТБ, большая часть точек расположена в почтовых отделениях.