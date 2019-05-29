Эксперты рассказали, какие меры помогут сделать рывок в освоении ресурсов Арктики

Для реализации нефтегазовых проектов в Арктике надо привлекать зарубежных партнеров, а также давать инвестиционные стимулы проектам, в первую очередь на создание инфраструктуры, производство оборудования для работы в арктических условиях и многого другого, считает директор ИнфоТЭК-Терминал Рустам Танкаев в ходе круглого стола в ТАСС. По его словам, иначе просто у компаний не хватит денег, а предложенные недавно Минвостокразвития преференции задачу строительства инфраструктуры не решают.

«Сроки окупаемости проектов будут не менее 25 лет, поэтому нужно обеспечить стабильный налоговый режим на период времени не менее 25 лет. И необходимо, конечно, вводить значительные налоговые льготы, учитывая, что никакой инфраструктуры там нет. Те немногие порты, которые сохранились на всей трассе Северного морского пути, в основном требуют реконструкции и ремонта, снабжения судами, которых там практически не осталось. Необходимо, безусловно, освоение месторождений вдоль трассы, для того чтобы вести бункеровку судов на Северном морском пути», — говорит эксперт.

Освоение Арктики – это участие в глобальной конкуренции, экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывал обращать внимание на российскую Арктику, указывает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Это требует совершенно иного уровня госрегулирования, полагает эксперт.

По оценкам независимых экспертов мультипликативный эффект для экономики превысит 30 трлн рублей до 2038 года, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Примерно 70% всех налогов составляют платежи по НДПИ, поэтому вопрос именно о нулевой ставке – это принципиальный вопрос для развития дальнейшего арктических проектов. Ну и плюс – возможно от государства попросить какую-то помощь в финансировании объектов инфраструктуры, потому что без создания инфраструктуры тоже эти проекты быстро не реализуются», — добавил он.

Помимо налоговых стимулов, в Арктике необходим кластерный подход в освоении ресурсов, а основой для кластеров могли бы служить существующие месторождения, подчеркивает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. «Чтобы такой кластер был обеспечен, необходимо предоставить какие-то льготы и тем проектам в Арктике, которые уже эффективно действуют. Именно за счет концентрации этих ресурсов, за счет этих средств, которые получит компания, за счет налогового стимулирования, они могли бы развивать новые проекты, выходить на шельф, закупать дорогостоящие технологии, бурить, обеспечивать транспортную инфраструктуру», — говорит эксперт.