Financial Times: Brexit сломал политическую систему Великобритании

Вопрос Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза) сломал двухпартийную политическую систему страны, пишет британская газета Financial Times.

Выходом из этого тупика, скорее всего, станут всеобщие выборы или второй референдум по Brexit. В настоящее время традиционная политическая система Великобритании распалась под давлением Brexit, отмечает издание.

Консервативные и лейбористские политики, которые обещали и не смогли довести Brexit до финишной прямой, находятся в панике, поскольку электорат переключается на те партии, которые могут предложить четкую альтернативу: за или против выхода из ЕС. Brexit теперь определяет британскую политику, заключает FT.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставки из-за провала Brexit. Она уйдет 7 июня. Ее отставка откроет путь для новой борьбы за место лидера, который попытается разрешить этот кризис, пишет газета.