Цена нефти Brent рухнула ниже $67
Цена нефти марки Brent впервые с 28 марта опустилась ниже $67 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
По данным агентства, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 2,75%, до $66,78 за баррель.
Как отмечается, цена на нефть марки WTI снизилась на 2,74%, до $57,52.
При этом мировые цены на нефть упали на фоне торговых споров США и Китая.
Ранее сообщалось, что цены на нефть снизились почти на 6%.