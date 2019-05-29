Цена нефти Brent рухнула ниже $67

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/12111205/RTR4ABEW-pic905-895x505-56352.jpg">

Цена нефти марки Brent впервые с 28 марта опустилась ниже $67 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 2,75%, до $66,78 за баррель.

Как отмечается, цена на нефть марки WTI снизилась на 2,74%, до $57,52.

При этом мировые цены на нефть упали на фоне торговых споров США и Китая.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снизились почти на 6%.