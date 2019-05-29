Псевдопивные напитки могут запретить в России, пишут СМИ

Общественное объединение «Опора России» направило в Минфин письмо с предложением запретить в России продажу псевдопивных алкогольных напитков со вкусами слабоалкогольных коктейлей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст обращения.

Инициаторы запрета пояснили, что производители таких напитков продают свою продукцию под видом пивной, так как на нее более низкий акциз. При этом изготавливают такие коктейли с использованием этилового спирта и ароматизаторов, вводя таким образом потребителей в заблуждение.

По оценке председателя правления Национального союза производителей пива и напитков Елены Цветковой, в случае принятия запрета цены на слабоалкогольные коктейли могут увеличиться примерно на 40%.

Как отмечается, в Минфине обещали рассмотреть данное предложение.

Ранее сообщалось, что россияне отказались от вина в пользу пива.