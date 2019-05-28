В капитал SDI Group вошел европейский акционер

В корпоративном конфликте между крупным московским застройщиком и, как утверждают его представители, и председателем совета директоров компании «Киевская площадь» Годом Нисановым, появился новый участник — европейская финансовая компания, которая планирует привлечение более 3,5 млрд рублей инвестиций в строительные проекты SDI Group. Ранее The Bell сообщал о конфликте в SDI Group и о том, что 24 апреля в ее офис пришли с обыском сотрудники управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, а владелец компании Ильгар Гаджиев заявлял, что из компании-застройщика ЖК «Пироговская ривьера» третьими лицами выводятся деньги дольщиков.



Гаджиев утверждает, что происходит «рейдерский захват» и «вывод денежных средств дольщиков». По его словам, соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы.

Как сообщает «Коммерсантъ», в то же время в акционерной структуре принадлежащих ему ООО «СДИ Групп» и ООО «Стиль», которым принадлежат земельные участки, строящиеся объекты и доли в компаниях, которые в свою очередь, вместе со структурами Года Нисанова владеют компаниям-застройщиками появился новый акционер — Alcon Development GmbH из Германии. Компания, по данным «Коммерсанта», была основана выходцами из СССР. В её активе многолетний опыт в привлечении инвестиций в области промышленного производства, строительства и альтернативных источников энергии, в том числе в странах СНГ и Ближнего Востока.

Как сообщал The Bell, d России Гаджиев в 2013 году зарегистрировал компанию ООО «Аккорд-строй» и несколько других компаний для операционной деятельности на каждом отдельном проекте. Впоследствии весь бизнес был объединен под брендом SDI Group. Крупнейшими стройками являются ЖК «ВернадSKY» в Москве, «Аккорд Smart-квартал» и «Пироговская ривьера». Партнером, по словам Гаджиева, был предприниматель Год Нисанов. Гаджиев заявил, что в настоящее время его отстранили от управления компаний, а все стройки остановлены.

ГК «Киевская площадь» и Год Нисанов ранее заявляли ряду изданий, что не имеют отношения к ситуации.

«Осознавая свою ответственность перед тысячами дольщиков нашим первым действием было обращение в российские правоохранительные органы, так как преступное нарушение закона, когда выводятся средства дольщиков, ведёт к тому, что люди не получат жилья», — отмечает Гаджиев.

По его словам, переговоры с Alcon Development велись на протяжении длительного времени и начались задолго до сложившейся ситуации. «Мы давно вели с ними переговоры о масштабных инвестициях в Россию, в частности в наши строительные проекты. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы уверены, что всё разрешится в соответствии с действующим законодательством, и это позволит реализовать планы по привлечению в Россию инвестиций из Европы», — рассказывает Гаджиев.

Между SDI Group и Alcon Development GmbH было заключено соглашение (на его копию ссылается «Ъ»), по которому европейские партнеры готовы привлечь инвестиции в строительные проекты компании в объеме более 3 миллиардов рублей. Как говорит Коррадо Корнео, прокурист Alcon Development, его компания уверена в добросовестном бизнесе SDI Group и эффективности планируемых инвестиций в строительный бизнес Гаджиева. «Мы верим, что сложившаяся ситуация будет полностью разрешена в рамках юридической плоскости и SDI Group, обладающая не только уже реализованными успешными проектами, но и большим потенциалом, как для европейских инвесторов, так и для российской стороны, продолжит свою работу», — отмечает Корнео.