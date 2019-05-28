Эра бетонных дорог объявлена на Украине

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Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с нынешнего года на Украине начинается «эра бетонных дорог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он отметил, что в 2019 году будут уложены «первые десятки» дорог из бетона, тогда как в 2018-м было «построено» около 4 тыс. км асфальтобетона.

«Я хочу, чтобы через три года тысячи километров строились из бетона», — сказал Омелян.

При этом министр подчеркнул, что за созданием таких дорог должен осуществляться надлежащий контроль, иначе вся эта отрасль будет «похоронена».

Ранее Омелян пообещал въехать в Москву на танке.