Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

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Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.

Документ содержит переговоры пилота с авиадиспетчером и информацию от двух свидетелей.

Также в отчете присутствуют технические данные самолета и схема его следования.

Ранее сообщалось, что в ФРГ провели экспертизу ДНК погибших при авиакатастрофе россиян.