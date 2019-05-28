Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.
Документ содержит переговоры пилота с авиадиспетчером и информацию от двух свидетелей.
Также в отчете присутствуют технические данные самолета и схема его следования.
Ранее сообщалось, что в ФРГ провели экспертизу ДНК погибших при авиакатастрофе россиян.